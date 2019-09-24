Son Dakika Haberleri: Kilis'te uyuşturucu operasyonu
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

27 dakika önce

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şıh Mansur Türbesi civarı Suriye sınırına yakın alanda bulunan bir barakaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili Ş.K. ve A.K. yakalandı.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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