Kilis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kilis'te uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kilis'te uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu imalatı yaptığı öne sürülen H.M.K'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, imalatı safhasında kullanılan daralı ağırlığı 18.500 gram gelen toz madde, 10 kg fosfor,14 kilo iyad, 150 litre tolgen,75 lt aseton, 20 kilo kastik sodyum sidroksit,2 adet filitre kağıdı, 2 kutu phs, 10 litre ayrıştırıcı, 2 adet 8 litre balon, cam damıtma cihazları, cam ölçekler, metal süzgeç, amonyak, bir adet terazi, asit ölçüm test kiti, elektrikli ısıtıcı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KİLİS

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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