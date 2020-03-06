Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

KİLİS'te, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

KİLİS'te, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, otomobildeki Suriye ve Filistin uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kilis'te jandarma ekipleri Kocabeyli Köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 967 uyuşturucu hap ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan Suriye uyruklu E.C. ile Filistin uyruklu E.E.'yi gözaltına aldı. Suriye ve Filistin uyruklu şüphelilerin jandarma tarafından sorgusu ise sürüyor.


Jandarma, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:17 Kaynak: DHA
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