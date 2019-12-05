Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesinde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisini alan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 56.5 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 825 lira ele ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.G, Y.B. ve K.Z'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.