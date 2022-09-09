İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 160 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 867 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika

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