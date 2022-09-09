KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA

09.09.2022 14:52

KİLİS'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

KİLİS'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 160 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 867 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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