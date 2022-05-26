Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

26.05.2022 18:47
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'e Gaziantep'ten uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgi elde edilmesi üzerine Gaziantep-Kilis karayolu Küplüce köyü bölgesinde bulunan yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilere ait 3 adreste yapılan arama neticesinde 75 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ve 13 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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