Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kilis'te jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'e Gaziantep'ten uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgi elde edilmesi üzerine Gaziantep-Kilis karayolu Küplüce köyü bölgesinde bulunan yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilere ait 3 adreste yapılan arama neticesinde 75 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ve 13 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS