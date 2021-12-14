Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ekipler, adrese yaptığı operasyonda 15 alüminyum folyoya sarılı içerisinde metamfetamin bulunan uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 250 tabanca fişeği, 105 kurusıkı tabanca fişeği ve 176 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda S.K'nın adresinde uyuşturucu, uyarıcı madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Kilis 'in Elbeyli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına aldı.

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