Kilis'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yapılan aramada 59 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu A.C. ve M.R'nin içerisinde bulunduğu aracı Mehmet Sanlı Mahallesi'nde durdurdu.

Kilis 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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