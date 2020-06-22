Kilis'te uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu üç zanlı gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu L.K, O.J. ve D.A.J'nin içerisinde bulunduğu aracı Oylum Mahallesi'nde durdurdu.

Adreste yapılan aramada 50 kilogram esrar ile 1900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin verdikleri ifadeden yola çıkan ekipler, belirlenen iki ayrı depoda yaptıkları aramada da 121 bin 100 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirdi.