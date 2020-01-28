Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.M.K'nin adresine operasyon düzenledi.

Kilis 'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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