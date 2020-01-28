Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.M.K'nin adresine operasyon düzenledi.
Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.