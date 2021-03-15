Kilis'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Kilis'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaKİLİS'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama KİLİS'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 tabanca ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G.. S.G.. M.B. ve S.E. tutuklanırken, H.Y. ve M.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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