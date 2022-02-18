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KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA - Son Dakika

KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA

18.02.2022 08:53

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit edip, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 84,28 gram sentetik uyuşturucu, 135 gram esrar, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F., M.H., S.K., M.Y. ve İ.H.D. 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, Ü.Y. ve A.M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA
KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA
KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİLİS'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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