Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 6 şüpheliyi "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, çeşitli türde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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