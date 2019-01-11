Son Dakika Haberleri: Kilis'te Uyuşturucuyla Mücadeleye Dikkat Çekildi

Kilis'te Uyuşturucuyla Mücadeleye Dikkat Çekildi

1 saat önce

Kilis'te bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kilis'te Uyuşturucuyla Mücadeleye Dikkat Çekildi, System.String[]
Kilis'te bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine değinildi.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile ilgili alınan önlemlere dikkat çekildi.

Burada konuşan Vali Soytürk, bağımlılıkla mücadelenin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, madde bağımlılığının toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Soytürk, mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceklerine dikkat çekti.

Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Mehmet Karakuzu ve Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu da bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler konulu sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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