Kilis'te vaka sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika

Kilis'te vaka sayısı artmaya devam ediyor

KİLİS - Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 230 kişi tedavi görüyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında artış gözleniyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son bir aydır vaka sayılarında artış yaşanırken, 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihi itibariyle 800'e yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 230 korona hastası bulunuyor. Bugün 135 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 90 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi ise hayatını kaybetti. 566 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.