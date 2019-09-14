Kilis'te "Vatan şairleri buluşması"

Türkiye 'nin dört bir tarafından gelen şairler, birbirinden güzel şiirler okuyarak geceye renk kattı. 3 saat süren etkinlik boyunca vatandaşlar, Şairler, birbirinden güzel şiirler okudular.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti