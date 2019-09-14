Kilis'te "Vatan şairleri buluşması" etkinliği

Kilis Belediyesi ve Kilis Kent Konseyince "Vatan şairleri buluşması" etkinliği düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, Türk ve Suriyeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerinde görevli kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.



Vatandaşların etkinliğe gösterdiği büyük ilgiden dolayı meydanla bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.



Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vatandaşlara programa gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.



Kurslarda kadınların hazırladığı ürünlerin sergilendiğini aktaran Bulut, etkinlikte Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunduklarını, şairlerin de katılımıyla etkinliğin çok güzel geçmesini umduklarını söyledi.



Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk ise Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen şairlerin katılımıyla düzenledikleri etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Şairlerin şiirlerini okumasıyla etkinlik sona erdi.