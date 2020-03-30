Son Dakika › Güncel › Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor - Son Dakika
Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor
6 saat önce
Kilis'te, 'evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.
Kilis'te, 'evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, gerek Suriyeliler gerekse Kilisli vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor. Vatandaşların büyük bölümünün sokağa çıkması üzerine polis ekipleri, il merkezinde araçları tek tek durdurarak, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti