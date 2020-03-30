Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor - Son Dakika

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Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor
21 dakika önce
Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor Kilis'te, 'evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.
Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor
KİLİS - Kilis'te, 'evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, gerek Suriyeliler gerekse Kilisli vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor. Vatandaşların büyük bölümünün sokağa çıkması üzerine polis ekipleri, il merkezinde araçları tek tek durdurarak, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:34 Kaynak: İHA
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