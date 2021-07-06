Vatandaşlar Türkçe ve Arapça anonslarla Kovid-19 aşısı olmaya davet ediliyor - Son Dakika

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar yerlerine kurulan aşı merkezlerinde aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan merkezlerde vatandaşların aşı olması sağlanırken, anons çağrı aracı ile Türkçe ve Arapça anonslar yapılarak vatandaşlar aşı olmaya çağrılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, aşı hizmetini herkese duyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkçe ve Arapça anons çağrı aracı kurduk. Araçta anons ile Suriye ve Türk vatandaşlarına aşı olmaları için çağrı yapıyoruz. Vatandaşların yoğun olarak geldiği bir yer olduğu için pazar yerlerini seçtik. Şu ana kadar birinci doz olarak 50 binin üzerinde vatandaşı aşıladık. Aşı çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.