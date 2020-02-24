Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

7 saat önce

Kilis'te, 31 Vergi Haftası etkinlikleri başladı.

Kilis'te Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı, System.String[]

Kilis'te, 31 Vergi Haftası etkinlikleri başladı.


Vergi Haftası etkinlikleri Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na Defterdar Zekeriya Keleş tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ile başladı. Etkinliğe, Defterdar Zekeriya Keleş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Mali Müşavirler Odası Kilis Temsilcisi Mehmet Davut Aftal Gücer, esnaf odaları başkanları, Vergi Dairesi çalışanları ile muhasebeciler katıldı.


Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi. - KİLİS

Cumhuriyet Meydanı, Vergi Haftası, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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