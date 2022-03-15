Kilis'te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı - Son Dakika
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Kilis'te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı

15.03.2022 23:01
Kilis'te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı

Kilis'te Organize Sanayi Bölgesinde bir sürücü köpeği ezerek, durmadan yoluna devam etmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kilis'te Organize Sanayi Bölgesinde bir sürücü köpeği ezerek, durmadan yoluna devam etmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Tümen Karabağ'ın 3 aylık kangal köpeği annesi ile oynarken, karşı yönden gelen otomobile doğru yönelmesi üzerine otomobil yavaşlayarak köpeğin üzerinden geçti. Hiç durmadan yoluna devam eden otomobili köpeği ezme anı ve sonrası kameralar tarafından görüntülendi. Köpeğin sahibi Tümen Karabağ, köpeklerinin oynadığı sırada cep telefonu ile kayda girmesi sonucu köpeğin otomobil tarafından ezilmesini kaydetti. Karabağ, köpeği ezdikten sonra yoluna devam eden sürücüden şikayetçi oldu. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri gelerek sürücü hakkında işlem başlattı. Polis, köpeği ezerek, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Tümen Karabağ, Köpeğin kendi hayvanı olduğunu ifade ederek, "Bugün tesadüfen, annesi ile yavrusunun oynadığını gördüm, kameraya aldım. Yukarıdan gelen bir araç, yavaşlayarak havyaları eziyor. Buda kamerada kayıtlı, hiç durmaksızın eziyor, iki tekeri de hayvanın üzerinden geçiyor. Araç kaçıp gidiyor. Farkında olmadığını söylemiş, biz onu bilmiyoruz. Gelip baktığımızda hayvan aynı anda can verdi. Sonuçta buda canlı, çarpış olabilir, kazadır olabilir, ama dönüp, durmadan kaçıp gidiyor. Şikayetçi oldum, polis ekipleri geldi. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu nasıl insanlık, nasıl vicdansızlık, hayvanı kendi ellerimizle besledik. Annesi ve babası da burada, biz bakıyoruz. 3 aylık kangal burada özel yerleri var, biz bakıyoruz" dedi. - KİLİS

Kilis'te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı
Kilis'te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı

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Otomobil, Tragger, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı - Son Dakika


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