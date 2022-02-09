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Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

09.02.2022 09:51

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan başta olmak üzere pek çok hayvan takıldı.

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

KİLİS - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan başta olmak üzere pek çok hayvan takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara pek çok hayvan takıldı. Fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan gibi hayvanlar takıldı. Kilis'in merkez köyleri ile Musabeyli ve Polateli içesine bağlı köylerde fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne sererken, yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar aracılığı ile kurt, ayı, tavşan, çakal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi, yaban kuşları, domuzlar, çakal, ve tavşan başta olmak üzere bir çok hayvan görüntülendi.

Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı
Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilis'te yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika


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