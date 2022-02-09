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Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

09.02.2022 10:01

Kilis'te çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Kilis'te çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapan yerleştiriyor.

Domuz, tavşan, tilki ve kuşların doğal ortamdaki görselleri, fotokapanlarca görüntülendi.

İncelenen ve arşivlenen bu görüntüler, koruma, kontrol çalışmalarına destek oluyor.

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Son Dakika


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