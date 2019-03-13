Kilis'te Yabancı Öğrencilerin Eğitimleri İçin Protokol
1 saat önce
Kilis'te, Türk Kızılayı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) arasında Suriyeli öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.
Kilis
'te, Türk Kızılayı
ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi
(KİYÜ) arasında Suriyeli öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında Suriyeli öğrencilere TÖMER tarafından B2 kursu, YÖS hazırlık kursu ve Türkçe dil kursları düzenlenecek.
KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun, üniversitenin senato salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkçe öğretimi konusunda TÖMER olarak engin bir tecrübe edindiklerini belirtti.
Bundan sonra da böyle kurslar düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Karacoşkun, "Üniversitemiz ile Türk Kızılayı arasındaki koordinasyonun arttırılması noktasında öğrenci topluluğunun daha etkin rol alması için destek olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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