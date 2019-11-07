Kilis'te yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fas uyruklu Belçika vatandaşı, diğeri Suriyeli 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışmalı bölgelerden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Kimlik kontrollerinde, Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) olduğu belirlenen teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ ile irtibat halindeki terörist yakalandı

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderilen Suriye uyruklu A.A'nın (19), çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde işlem yaptığı sırada şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.