Edinilen bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, kemer ve bıçaklarla birbirlerine giren şahıslardan 3'ü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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