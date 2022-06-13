Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

13.06.2022 19:31

Kilis'te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kilis'te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, kemer ve bıçaklarla birbirlerine giren şahıslardan 3'ü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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