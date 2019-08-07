Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
2 saat önce
KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:21 Kaynak: DHA
KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın Suriye
'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, R.A. tutuklandı.
Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi