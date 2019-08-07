Son Dakika Haberleri: Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
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Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

2 saat önce

KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı, System.String[]
KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, R.A. tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:21 Kaynak: DHA
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