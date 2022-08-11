Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

11.08.2022 15:37
Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davada, haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davada, haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Abdullah A. ve oğlu Mehmet Fatih A. ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Abdullah A'nın eşi E.A. oğulları F.A. ve M.A. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların kendileriyle ilgili haberlerin basında yer alması nedeniyle rahatsızlıklarını belirtmesi üzerine, mahkeme başkanı basın mensubunun da bulunduğu duruşma salonunda lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi gibi evrensel hukuk ilkelerini hatırlatarak duruşmaların kapalı görülmesi talebini reddetti.

Tutuklu sanık baba Abdullah A, kızı ile Çağan Özoğlu arasındaki gönül ilişkisi olduğunu daha sonra resmi nikah yaptıklarını öğrendiğini, bunun üzerine aile büyükleri olarak olayı büyümeden çözmek istediklerini anlattı.

Kızının olay günü evde olduğunu, akşam üzeri de Çağan ve Çağan'ın annesinin evlerine gediğini belirten sanık Abdullah A, olayın daha fazla duyulmadan nişan yapmak istediklerini belirtti.

Kızını çok sevdiğini aktaran sanık Abdullah A, "Nişan yapılacağını duyunca çok sevindiler. Kendilerine düğünlerinin yapacağını söyledim. Evden ayrılmadan önce kendilerine 'Siz gidin ben de Özlem'in çeyizini alıp evinize geleceğim' dedim. Onlar evden ayrıldı. Apartmanın dış kapısına kadar onlara eşlik ettim. Araca bindiklerini gördüm. Onlar gittikten sonra çeyizi arabaya koyduk. Daha sonra kızım aradı, kendisinin sonra gelip çeyizi alacağını söyledi. Bunun üzerine biz de kendilerinin evine gitmekten vazgeçtik." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanının "olay gecesi Kilis'e neden gittiniz?" sorusu üzerine sanık, kayınvalidesinin umreye gideceğini, bunun için onu ziyarete gittiğini belirterek, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih A. da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Tanık olarak dinlenen sanık A.A'nın imam nikahlı eşi F.D. de kendisine ait ayrı evde yaşadığını, olaydan haberinin olmadığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla birlikte gelinlerinin ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kilis'e bağlı Deliçay Köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtay'ın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.???????

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Kaynak: AA

Mehmet Fatih, Yargıtay, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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