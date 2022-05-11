Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor - Son Dakika
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Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor

11.05.2022 11:04

Kilis'te geçen yıl yanan ormanlık alan, köylüye gelir getirici fıstık çamı fidanlarıyla yeniden yeşeriyor.

Kilis'te geçen yıl yanan ormanlık alan, köylüye gelir getirici fıstık çamı fidanlarıyla yeniden yeşeriyor.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında Demirciler köyü orman sahasında çıkan yangında zarar gören 982 dekar alanda, toprağı dozerle işledikten sonra fidan dikimine başladı.

Yaklaşık 140 futbol sahası büyüklüğündeki alana gelir getirici 5 bin fıstık çamı fidanı diken ekipler, bu alana 2 ton da kızıl çam tohumu serpti. Bölgeye dikilen fidanlar yavaş yavaş yeşermeye başladı.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine, 29 Temmuz 2021'de Demirciler orman sahasında çıkan yangından hemen sonra yanan ağaçların kesilerek ekonomiye kazandırıldığını, alanı toprağın daha verimli olması için dozerle işlediklerini ve fidan dikimine başladıklarını belirtti.

Bölgenin etrafını tel örgülerle kapattıktan sonra tohumlama ve fidan dikimini yaptıklarını ifade eden Gümüş, "Düz olan yerlere köylüye gelir getirici tür fıstık çamını yüzde 20'ye yakın bir bölümde diktik. Zaten mevcut doğal türü değiştiremiyoruz. 5 bin fıstık çamı diktik. Köylümüz inşallah bu ağaçların fıstıklarından istifade edecek." dedi.

Gümüş, fidanlar küçük olduğu için vatandaşların bu sahaya girmesini yasakladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Fidanlarımızın çimlenmesi şubat ayı itibarıyla başladığı için 2-3 santimetre gördüğümüz fidanlarımızın kökünü kazdığımız zaman bir metre kök görüyoruz. Sahayı gezdik, yüzde 100'e yakın bir başarı var. İnşallah bu fidanlarımız yaz kuraklığını atlatacak çünkü toprak işlemesini yaptık. Bu işlemi yapmamış olsaydık fidanlarımız kuruyabilirdi. İnşallah sonbahara ulaştığımızda başarı yüzde 80'nin altına düşmeyecek. Şu an metrekarede 10 tane, 15 tane var, bizim arzuladığımız 1,5 metrekarede en az 3-4 tane fidan olması."

Vatandaşlara ormanlık alanlarda mangal yakmamaları uyarısı

Kilis'te 27 bin hektar ormanın olduğunu dile getiren Gümüş, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu ifade ederek, vatandaşlara ormanlık alanlarda mangal yakmamaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu.

Bu yıl içerisinde yaklaşık 300 bin fidan diktiklerini belirten Gümüş, daha çok gelir getirici tür fidanları toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Gümüş, ormanların yasalarla korunduğunu, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması gerektiğini ve bu alanların başka faaliyetler için kullanılamayacağını da sözlerine ekledi.

Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor
Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor
Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor
Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yanan orman gelir getirici fıstık çamıyla yeniden yeşeriyor - Son Dakika


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