Bugün öğle saatlerinde Aşit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı'nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsilerinin ardından ailelerinin isteği üzerine tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Aşit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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