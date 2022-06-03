Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

03.06.2022 17:28
Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Bugün öğle saatlerinde Aşit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı'nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsilerinin ardından ailelerinin isteği üzerine tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi. - KİLİS

Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi
Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi
Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

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Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (2) Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (2) Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Aşit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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