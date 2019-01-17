Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yangın; Apartmanda Mahsur Kalan 14 Kişi Kurtarıldı

Kilis'te Yangın; Apartmanda Mahsur Kalan 14 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı.

Kilis'te Yangın; Apartmanda Mahsur Kalan 14 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarıp, yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu.

Helvacıoğlu Mahallesi'ndeki konutlarda bulunan apartman dairesinde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ilk olarak yangın nedeniyle binada mahsur kaldığı belirlenen 14 kişiyi apartmandan tahliye etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu. Olay yerine gelerek inceleme yapan  Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, itfaiye erlerini özverili çalışmasından dolayı kutladı.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kilis, Güncel
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