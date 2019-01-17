Kilis'te Yangın; Apartmanda Mahsur Kalan 14 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı.
KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye
ekipleri mahsur kalanları kurtarıp, yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu.
Helvacıoğlu Mahallesi'ndeki konutlarda bulunan apartman dairesinde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ilk olarak yangın nedeniyle binada mahsur kaldığı belirlenen 14 kişiyi apartmandan tahliye etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu. Olay yerine gelerek inceleme yapan Kilis
Belediye Başkanı Hasan Kara
, itfaiye erlerini özverili çalışmasından dolayı kutladı.
- Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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