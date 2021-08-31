KİLİS'TE, YANGIN SONRASI DİKİLEN FİDANLAR FİLİZLENDİ - Son Dakika

KİLİS'te, 29 Temmuz tarihinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye dikilen fidanlar kısa sürede filizlendi.

Demirciler köyünde 29 Temmuz tarihinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yagnında zarar gören 100 hektarlık alana, daha son8ra fidanlar dikildi. Dikilen meşe ağacı fidanlarının kısa sürede filizlenmesi herkesi sevindirdi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Demirciler bölgesinde ormanlık alanda yangının ardından çalışma yaptıklarını belirterek, Her ağaca bir numara veriyoruz. Bölgede yaptığımız meşe ağaçlarının fidanları filizlenmeye başladı. Bölgede bulunan çam ağaçlarının yerine de meşe dikeceğiz. Şubat ayında fidanlarımızı diktikten sonra çevresini de tel örgüyle kapatacağız. Burası eskisinden daha güzel olacaktır şeklinde konuştu.