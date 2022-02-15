Üye Girişi
Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı - Son Dakika

Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı

15.02.2022 15:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 43 bin metrekare alan üzerinde kurulacak Tekstilkent'in inşaatına başlanmasına ilişkin sözleşme, Kilis OSB Başkanı Mahir Can ve yüklenici firma arasında imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 43 bin metrekare alan üzerinde kurulacak Tekstilkent'in inşaatına başlanmasına ilişkin sözleşme, Kilis OSB Başkanı Mahir Can ve yüklenici firma arasında imzalandı.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı mali desteği ile Kilis Belediyesi, Kilis İl Özel İdaresi ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünce yürütülecek projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Tekstilkent'in ilk etabının yapım çalışmalarının başladığı alanı ziyaret eden Kilis OSB Başkanı Mahir Can, gazetecilere, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, yüklenici firmanın inşaat çalışmalarına başladığını ifade etti.

Can, Tekstilkent'in iki etap şeklinde yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"İlk etap, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan olarak 2 katlı yapılacak. Nasip olursa bu sene bitireceğiz. Bittiğinde de 2 bin 500-3 bin kişiyi çalıştıracağız. Bütçe oldukça etap etap devam edecek. Hayırlı olsun. Tek başımıza yürüttüğümüz bir proje değil, herkes elini taşın altına koydu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projenin tamamı bittiğinde yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceğini düşünüyorum."

Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı
Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı
Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı

YORUMLAR
500

Tekstilkent, İpek Yolu, İnşaat, Kilis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
15:09 Rusya'nın Ukrayna işgali bu gece 04.00'te başlıyor mu? ABD'li istihbaratçı iddia etti
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement