Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yaşayan Filistinlilere Battaniye Dağıtıldı

Kilis'te Yaşayan Filistinlilere Battaniye Dağıtıldı

1 saat önce

Kilis'te yaşayan Filistinlilere battaniye dağıtıldıKİLİS - İHH İnsani Yardım Vakfı ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye dağıtıldı.

Kilis'te yaşayan Filistinlilere battaniye dağıtıldı

KİLİS - İHH İnsani Yardım Vakfı ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye dağıtıldı.
İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen buradan da iç savaş ve kargaşadan kaçarak Kilis'e gelen Filistinlilere battaniye dağıtıldı.
İHH Yurtiçi Kilis Koordinatörü Aydın Gençoğlu, yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının 2019 yılı kış yardımı kapsamında Filistinlilere battaniye dağıtıklarını ifade ederek, "Pakistan yardım kuruluşu olan Khubaib Vakfı kurumu ile beraber, battaniye yardımı yapıyoruz. 300 Filistinli aileye battaniye dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Suriye, Pakistan, İHH, Kilis, Yerel
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