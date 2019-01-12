Kilis'te Yaşayan Filistinlilere Battaniye Dağıtıldı
1 saat önce
Kilis'te yaşayan Filistinlilere battaniye dağıtıldıKİLİS - İHH İnsani Yardım Vakfı ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye dağıtıldı.
Kilis
'te yaşayan Filistinlilere battaniye dağıtıldı
KİLİS - İHH İnsani Yardım Vakfı
ile Pakistan
Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye
'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye dağıtıldı. İsrail
zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen buradan da iç savaş ve kargaşadan kaçarak Kilis'e gelen Filistinlilere battaniye dağıtıldı.
İHH Yurtiçi Kilis Koordinatörü Aydın
Gençoğlu, yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının 2019 yılı kış yardımı kapsamında Filistinlilere battaniye dağıtıklarını ifade ederek, "Pakistan yardım kuruluşu olan Khubaib Vakfı kurumu ile beraber, battaniye yardımı yapıyoruz. 300 Filistinli aileye battaniye dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
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