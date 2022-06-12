Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap - Son Dakika
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Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap

12.06.2022 12:50

Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap Vali Soytürk: "Suriyeli sayısı Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık geliyor" Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla olduğu iddiaları...

Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap

Vali Soytürk: "Suriyeli sayısı Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık geliyor"

KİLİS - Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla olduğu iddiaları gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vali Soytürk, Düzenlediği basın toplantısında, Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada Kilis'te Suriyeli nüfusun Türk nüfusunu geçtiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu ifade ederek, "Söz konusu bu iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyduk. Suriyeli sayısı 109 bin 667'dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504'tür. Dolayısıyla fiilen Kilis'te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis'te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91'e oranı ise yaklaşık yüzde 38,5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis'te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir" dedi.

Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap
Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap
Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap
Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap
Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap
Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap

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Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor
Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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