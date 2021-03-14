Son dakika haberleri... Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, yaşlı adamı döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheliler yakalandı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yalnız yaşayan Selahattin Polat'ı (78) evinde döverek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Musabeyli'ye bağlı Zeytinbağı Köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat, 2 Mart günü evinde darp edilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan soruşturmada, Polat'ı parasını almak için O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y.'nin öldürdüğü saptandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.