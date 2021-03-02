Kilis'te yaşlı bir adam evinde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşlı bir adam evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zeytinbağı köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Selahattin Polat'tan haber alamayan yakınları, evine gitti.

Eve giren ve Polat'ın odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Polat'ın darbedilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Polat'ın cesedi, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili araştırma başlattı.