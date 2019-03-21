Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yaşlılar Haftası Etkinliği

Kilis'te Yaşlılar Haftası Etkinliği

1 saat önce

Kilis'te, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek geçmişi yad ettiler.

Kilis'te Yaşlılar Haftası Etkinliği, System.String[]
Kilis'te, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek geçmişi yad ettiler.

İslambey ÇATOM, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Yaşlılar projesi kapsamında, çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek, eskiyi yad ettiler. Yaşlılar ile çocuklar arasında samimi geçen sohbetlerden sonra, geçmişte oynanan bir çok oyun hem anlatılırken, yemde yaşlılar tarafından çocuklara eski oyunlar öğretildi. Yaşlılar haftası nedeniyle çocuklar tarafından yaşlılara çeşitli hediyeler ile çiçekler verildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Kilis, Yaşam
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