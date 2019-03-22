Kilis'te Yaşlılar Haftası Etkinliği

Kilis Sağlık Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliğiyle Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kilis Sağlık Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliğiyle Yaşlılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Kilis Saraç Mehmet ÇATOM'da gerçekleştirilen programda, gönüllü fizyoterapistler tarafından kronik rahatsızlığı olan yaşlılara egzersizin faydaları anlatılarak, uygulamalı olarak ısınma hareketleri ve denge egzersizleri yaptırıldı.



İl Sağlık Müdür Vekili Hasan Şık, bu programlara çok önem verdiklerini söyledi.



Yaşlıların geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu anlatan Şık, "Yaşlılarımız başımızın tacıdır. Yaşlılarımıza duyduğumuz alaka sadece bir haftayla sınırlı kalmamalı. Onlar saygı, sevgi ve muhabbet göstermemiz gereken toplumun en asil temelidir. Toplum olarak, dini ve kültürel bağlamda, tarihimiz boyunca yaşlılarını gözeten, en müstesna değeri veren bir milletiz." diye konuştu.

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