Son Dakika Haberleri: Kilis'te "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi
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Kilis'te "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi

31 dakika önce

Kilis'te, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği" düzenlenirken, Vali Recep Soytürk'te etkinliğe katıldı.

Kilis'te

Kilis'te, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği" düzenlenirken, Vali Recep Soytürk'te etkinliğe katıldı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bununan Mustafa Kın Kız Meslek Lisesi önündeki yaya geçidinde yapılan etkinliğe, Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut,, Kamu Kurum Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Polis ve jandarma ekipleri trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde denetim yaptı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle uygulama noktalarındaki sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.


Vali Recep Soytürk, 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca yaya öncelikli yıl olarak ilan edildiğini belirterek, "Yaya geçitlerinin vatandaşlarımız için güvenli noktalar olduğunu vatandaşlarımıza anlatılmasına çalışıyoruz. Sürücülerimiz açısından da onlarda mutlaka yaya olduklarını unutmamalarını bir kez daha iletmek istiyoruz" dedi.


Polis ekipleri de sürücü ve yayalara yaya önceliğiyle ilgili broşürler dağıttı. - KİLİS

Yaya Geçidi, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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