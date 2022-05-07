Kilis'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı

07.05.2022 12:07

Kilis'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldıKİLİS Kilis'te, protokol üyelerinin katılımıyla "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı.

Kilis'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı

KİLİS Kilis'te, protokol üyelerinin katılımıyla "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı.

Mustafa Kın Kız Meslek Lisesi önündeki yaya geçidinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla başlatılan bilgilendirme kampanyasına Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, emniyet, jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.

Vali Soytürk, Emniyet Müdürü Kurt ile Jandarma Komutanı Akşit, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması konusunda sürücülere uyararak onlara broşür dağıttı.

Vali Recep Soytürk, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi için uzun süredir çeşitli projeler yürüttüğünü ifade ederek, "Bunun sonuçlarını da tüm Türkiye'de görüyoruz. En son bilindiği üzere bayramdaki trafik kazalarına bağlı ölümler yüzde 61 oranında azılmıştır. Alınan tedbirler meyvesini veriyor. O tedbirlerden bir tanesi de yaya geçitleridir. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır. Araçlar buna uyacak, yayalara yönelik kazalarda önlenmiş olacaktır" dedi.

Kilis'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği yapıldı
Kilis'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği yapıldı
Kilis'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği yapıldı
Kilis'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği yapıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği yapıldı - Son Dakika


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