Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

05.06.2022 20:37

Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu Kilis'in Polateli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yedikleri akşam yemeğinden sonra baş ağrısı ve kusma şikayeti olan İbrahim Turanalp, Mine Turanalp, Cahide Özdemir, Cemile Turanalp ile Berat Turanalp, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin yedikleri yemekten zehirlendikleri olayda hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

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