Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra baş ğrısı kusma şikayeti yaşayan İbrahim Turanalp, Mine Turanalp, Cahide Özdemir, Cemile Turanalp ile Berat Turanalp, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlendiği belirlenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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