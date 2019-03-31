Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Yeni Başkan AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut

Kilis'te, Yeni Başkan AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut

2 saat önce

KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu AK Parti'li aday Mehmet Abdi Bulut aldı.

Kilis'te, Yeni Başkan AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, System.String[]
KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu AK Parti'li aday Mehmet Abdi Bulut aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bulut, Kilis'in yeni belediye başkanı oldu.

Kilis'te mevcut belediye başkanı Hasan Kara'nın yerine AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Abdi Bulut, oyların sayılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı seçildi.

Kilis'te, 1967 yılında doğan Mehmet Ali Bulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yaptı. AK Parti'den 2009 yılında Kilis Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 3 çocuk babası Bulut, bir dönem bu görevi yürüttü. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:41 Kaynak: DHA

Mehmet Abdi Bulut, AK Parti, Kilis, Politika
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