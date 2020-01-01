Kilis'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
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Kilis'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

6 saat önce

Kilis'te 2020 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi, System.String[]

Kilis'te 2020 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde Emine-Ali Yılmazer çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğe "Alihan Kemal" adı verildi.

Bebeğe ilk hediyeyi aileyi ziyaret eden AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık verdi.

Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya geldiğini belirtti, Gaziantepli bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğan bebeğin vatanına, milletine faydalı olması dileğinde bulundu.

Karataş da kentte 2020'de dünyaya gelen ilk bebek olan Alihan Kemal bebeği karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği için önem arz ettiğini belirten Karataş, bu vesileyle yeni yılın ülkeye barış, huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesi temennisinde bulundu.

Baba Ali Yılmazer de çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. Önemli olan sağlıklı olması." diye konuştu.

Devlet Hastanesi, Karataş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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