Kilis'te yeni yılının ilk bebeği Alihan Kemal oldu - Son Dakika

KİLİS'te yeni yılın ilk bebeği Alihan Kemal oldu. Bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü çeşitli hediyeler vererek aileyi kutladı.

Kilis'te 2020'in ilk bebeği Halil ve Elif Yılmazer çiftinin dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Çiftin ikinci çocukları olan erkek bebek yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Alihan Kemal ismi verilen bebeğin ilk ziyaretçileri ise İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık ile AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş oldu. Bebeğin ailesine çeşitli hediyeler vererek aileyi tebrik Arık, "Gaziantepli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bebeğimiz erkektir. Ailenin ikinci evladı, Allah'ım mübarek eylesin, ülkemize, ailesine hayırlı evlatlar eylesin, 2020 yılının sağlık camiasına ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.Alihan Kemal bebeğin Babası Halil Yılmazer ise, "Biraz heyecan var, rabbim olmayanlara nasip eylesin. Rabbim herkese çocuğunu kucağına lamayı nasip eylesin. İl bebeğimizde erkekti, ikincisi de erkek oldu" dedi.