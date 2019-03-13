Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yerli Fide Üretimine Devam Ediliyor

Kilis'te Yerli Fide Üretimine Devam Ediliyor

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından çiftçiye fide desteği sağlamak amacıyla başlatılan yerli fide üretimi çalışmaları sürüyor.

Kilis'te Yerli Fide Üretimine Devam Ediliyor, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından çiftçiye fide desteği sağlamak amacıyla başlatılan yerli fide üretimi çalışmaları sürüyor.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER) ve Ziraat Fakültesi tarafından Mercidabık Kampüsü'nde oluşturulan serayı ziyaret etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ve TAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bekir Bülent Arpacı'dan bilgi alan Karacoşkun, fide üretim seralarında Kilis'e özgü yerel sebze fidelerinin üretildiğini belirtti.

Organik Kilis biberinin markalaşması için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Karacoşkun, yerli fide üretimiyle amaçlarının Kilis tarımını, çiftçisini fide noktasında desteklemek olduğunu ifade ederek, bu sayede ürettikleri yerli sebze fidelerini üreticilere maliyetine satıp, üretim maliyetlerini düşürerek katma değer sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:08 Kaynak: AA

Mustafa Doğan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Güncel
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