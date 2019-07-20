Kilis'te yeşillendirme çalışmaları
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Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis'i yeşillendirme çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini kaydetti.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis'i yeşillendirme çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini kaydetti.
Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Park ve Bahçe
Müdürlüğü ekiplerinin park, bulvar, refüj başta olmak üzere bütün alanlarda yeşillendirme çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Bir yandan parklarımızı elden geçiriyoruz. Bankı eksik olanlara bank yerleştiriyoruz. Bir yandan ise refüjler, bulvarlara yeni ağaçlar ve mevsimsel çiçekler dikiyoruz. İnşallah bu yaz döneminde büyük başarı sağlayacağız. Önemli olan ekilen ağaçları ve çiçekleri kurumadan yetiştirmektir. Park ve Bahçe ekiplerimiz, 24 saat çalışıyor. Vatandaşlarımızı, parklara zarar vermemelerini istiyoruz" dedi. - KİLİS
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