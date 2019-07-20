Son Dakika Haberleri: Kilis'te yeşillendirme çalışmaları
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Kilis'te yeşillendirme çalışmaları

40 dakika önce

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis'i yeşillendirme çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini kaydetti.

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Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis'i yeşillendirme çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin park, bulvar, refüj başta olmak üzere bütün alanlarda yeşillendirme çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Bir yandan parklarımızı elden geçiriyoruz. Bankı eksik olanlara bank yerleştiriyoruz. Bir yandan ise refüjler, bulvarlara yeni ağaçlar ve mevsimsel çiçekler dikiyoruz. İnşallah bu yaz döneminde büyük başarı sağlayacağız. Önemli olan ekilen ağaçları ve çiçekleri kurumadan yetiştirmektir. Park ve Bahçe ekiplerimiz, 24 saat çalışıyor. Vatandaşlarımızı, parklara zarar vermemelerini istiyoruz" dedi. - KİLİS
Bahçe, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
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