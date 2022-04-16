Kilis'te yetimler iftarda buluştu - Son Dakika
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Kilis'te yetimler iftarda buluştu

16.04.2022 20:06
Kilis'te yetimler iftarda buluştu

Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Valilik ve hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yetim çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bugün Kilis'in her kesiminden insanlarla ortak sofrayı paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu da 1500 kişiye yemek ikramında bulunulduğunu, ramazan ayının paylaştıkça güzelleştiğini söyledi.

Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve ilgililer katıldı.

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Kilis'te yetimlere iftar yemeği Kilis'te yetimlere iftar yemeği Başkan Yazıcı, minibüsçü esnafı ile iftar yaptı Başkan Yazıcı, minibüsçü esnafı ile iftar yaptı

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, İftar, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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